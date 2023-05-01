Финляндия и США обсуждают соглашение, которое позволит размещать американские войска на финской территории

Власти Финляндии, вступившей в НАТО, и США обсуждают двустороннее соглашение в области обороны, которое позволит американским войскам использовать финские военные базы, пишет издание Helsingin Sanomat.

Предполагается, что соглашение, параметры которого еще не утверждены, позволит США размещать на территории Финляндии военных, вооружения, а также строить инфраструктурные объекты за счет американского оборонного бюджета. Фактически, пишет «Русская служба Би-би-си», соглашение даст США возможность размещать в Финляндии военные базы.

Helsingin Sanomat отмечает, что речь идет о соглашении, которое есть у США с другими странам НАТО, например, с Норвегией, где американские военные используют аэропорт возле Осло и вложили в его инфраструктуру около 170 миллионов долларов.

Заместитель главы политического департамента МИД Финляндии Микаэль Антелла подтвердил работу над соглашением. Он не стал раскрывать подробности, подчеркнув лишь, что соглашение обеспечит беспрепятственное и быстрое сотрудничество с США во всех ситуациях, когда этого требуют соображения безопасности.

Финляндия стала членом НАТО 4 апреля. Страна подала заявку на вступление в Североатлантический альянс вскоре после полномасштабного российского вторжения в Украину в феврале 2022 года. До этого Финляндия не планировала отказываться от нейтрального статуса.

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