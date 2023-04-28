В результате российского ракетного удара по Умани погибли 14 человек, в том числе двое детей
Источник: Черкасская областная администрация
По последним данным, в результате ракетного удара, нанесенного российскими войскам по Умани в ночь на 28 апреля, погибли 14 человек, сообщает «Громадьске». Среди погибших — двое детей.
Спасатели, сообщил глава Черкасской области Игорь Табурец, продолжают разбирать завалы на месте жилого дома, поврежденного ракетой. Пострадавшим жителям оказывается вся необходимая помощь, подчеркнул он.
Российские войска в ночь на 28 апреля нанесли ракетные удары по Днепропетровской, Черкасской и Киевской областям. В Днепре, ранее сообщали власти региона, разрушен частный жилой дом, погибли двухлетняя девочка и 31-летняя женщина. Все ракеты, направленные на Киев и Киевскую область, были сбиты, но обломки одной из них ранили жителя города Украинка.