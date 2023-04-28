В результате российского ракетного удара по Умани погибли 14 человек, в том числе двое детей

По последним данным, в результате ракетного удара, нанесенного российскими войскам по Умани в ночь на 28 апреля, погибли 14 человек, сообщает «Громадьске». Среди погибших — двое детей.

Спасатели, сообщил глава Черкасской области Игорь Табурец, продолжают разбирать завалы на месте жилого дома, поврежденного ракетой. Пострадавшим жителям оказывается вся необходимая помощь, подчеркнул он.

Ракетный удар по Умани Meduza

Российские войска в ночь на 28 апреля нанесли ракетные удары по Днепропетровской, Черкасской и Киевской областям. В Днепре, ранее сообщали власти региона, разрушен частный жилой дом, погибли двухлетняя девочка и 31-летняя женщина. Все ракеты, направленные на Киев и Киевскую область, были сбиты, но обломки одной из них ранили жителя города Украинка.

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