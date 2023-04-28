Российские войска нанесли ракетный удар по Киеву, Днепру и Умани. Погибли шесть мирных жителей, в том числе двухлетний ребенок

Обновление: По данным МВД Украины, еще одна пострадавшая в результате ракетного обстрела Умани умерла в больнице. Таким образом, к 08:55 известно о шести погибших и 17 раненых.

Войска РФ в ночь на 28 апреля нанесли ракетный удар по Днепропетровской, Черкасской областям, а также Киеву и Киевской областям.

В Днепре в результате обстрела был разрушен частный дом, погибли двухлетняя девочка и 31-летняя женщина, сообщил глава Днепропетровской областной администрации Сергей Лысак.

В Умани, по данным главы Черкасской области Игоря Табуреца, погибли три человека, восемь получили ранения.

Все ракеты, направленные на Киев и Киевскую область, удалось сбить. Однако обломки одной из них упали на жилой дом в городе Украинка в Киевской области, где начался пожар. Пострадал ребенок, сообщил глава Киевской области Руслан Кравченко.

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