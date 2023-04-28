«Можем объяснить»: прибыль фирм дочерей Путина за год войны превысила миллиард рублей

Компании и , дочерей президента РФ Владимира Путина, в 2022 году получили рекордную прибыль, пишет телеграм-канал «Можем объяснить».

По данным журналистов, за год полномасштабной войны в Украине «Новая медицинская компания» Марии Воронцовой, специализирующаяся на проектах ядерной медицины, заработала 855 миллионов рублей — это стало рекордом в истории компании. Как уточняет «МО», Воронцова стала одним из пяти соучредителей «Номеко» в 2019 году и уже на следующий год прибыль ранее убыточной компании составила около 600 миллионов рублей.

Рекордной прибылью успехи «Номеко» в 2022 году не ограничились — компания также смогла выкупить клиники «СОГАЗ Медицина», в которых лечат наемников « ». Кроме того, пишет «МО», фирма Воронцовой за год войны смогла погасить займ в 77 миллионов рублей, а ее дочерняя фирма «Номеко управление» смогла заработать еще семь миллионов рублей.

В то же время компании Катерины Тихоновой в 2022 году заработали более 290 миллионов рублей, подсчитали журналисты. Большую часть этой суммы — 265 миллионов — получил фонд «Национальное интеллектуальное развитие». Таким образом, пишет «МО», за год войны фонд заработал почти в два раза больше, чем в 2021-м. При этом, уточняет канал, за последние четыре года прибыль НИР выросла в пять раз. Также увеличилась прибыль дочерних компаний фонда — они в 2022 году заработали около 26 миллионов рублей.

В апреле 2022 года на фоне войны в Украине США ввели санкции против Марии Воронцовой и Катерины Тихоновой. В ответ пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Кремль обязательно ответит на эти санкции. Тем самым он фактически признал родство Воронцовой и Тихоновой с Путиным, хотя президент ранее это отрицал.

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