Сторонники российского политика Алексея Навального анонсировали серию акций в разных странах мира в его поддержку.

На данный момент митинги запланированы 29 апреля в Таллинне, Лиссабоне, Тбилиси, Мельбурне и немецком Геттингене, 30 апреля — в Чикаго, Денвере, Портленде и в городе Талса в Оклахоме.

Список городов, в которых пройдут акции, обновляется и дополняется.

Среди лозунгов, которые предлагают использовать организаторы — «Навального убивают прямо сейчас», «Путин снова травит Навального», «Навальный в смертельной опасности».

Навального, который находится в ИК-6 во Владимирской области регулярно отправляют в штрафной изолятор. Накануне, 25 апреля, политик попал в ШИЗО в 14-й раз.

Против Навального сейчас расследуется очередное уголовное дело об «экстремизме». 26 апреля политик сообщил, что в его рамках выделено отдельное «террористическое дело» — и что ему грозит пожизненное лишение свободы.

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