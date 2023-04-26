В Екатеринбурге начался суд над Евгением Ройзманом по делу о «дискредитации» армии. Бывший мэр не признал своей вины

Октябрьский районный суд Екатеринбурга начал 26 апреля рассмотрение уголовного дела в отношении бывшего мэра города Евгения Ройзмана. Он обвиняется в «дискредитации» Вооруженных сил РФ (часть 1 статьи 280.3 УК РФ, наказание по ней составляет до пяти лет лишения свободы).

Согласно обвинению, «дискредитация» армии содержалась в видео «Ответы на ваши вопросы», опубликованном на ютьюб-аккаунте Ройзмана в июле 2022 года.

В суде Ройзман заявил, что не признает вины по предъявленным обвинениям, сообщает «Коммерсант».

Ранее Ройзман трижды привлекался к административной ответственности по статье КоАП о «дискредитации» армии. Его суммарно оштрафовали на 150 тысяч рублей. Вслед за этим было возбуждено уголовное дело. Политика задержали в августе 2022 года, суд назначил ему запрет определенных действий. Ройзману нельзя посещать публичные мероприятия и пользоваться интернетом.

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