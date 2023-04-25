Швеция высылает пятерых российских дипломатов, заявил министр иностранных дел страны Тобиас Билльстрем в интервью SVT Nyheter.

По словам министра, российским дипломатам было предписано покинуть Швецию, поскольку их деятельность на территории страны была несовместима с их дипломатическим статусом.

Как уточняет SVT, МИД Швеции уведомил посла России Виктора Татаринцева о высылке дипломатов 25 апреля. Российский посол отказался комментировать ситуацию.

В последний раз Швеция высылала российских дипломатов в апреле 2022 года. Тогда из Швеции уехали три дипломата, которых местные власти подозревали в работе на российскую разведку.

13 апреля 2023 года МИД Норвегии выслал из страны 15 сотрудников российского посольства. В заявлении ведомства также говорилось, что сотрудники посольства РФ занимались деятельностью, несовместимой с их дипломатическим статусом.

22 апреля МИД РФ сообщил о «массовой» высылке российских дипломатов из Германии, на что российское ведомство обещало дать «зеркальный» ответ. По данным немецкой газета Bild, МИД РФ намерен выслать 34 из примерно 90 немецких дипломатов, работающих в Москве.