Красную площадь закроют на две недели перед парадом 9 мая

Красная площадь будет закрыта для посещения с 27 апреля по 10 мая из-за подготовки к проведению парада в честь 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, сообщили в Федеральной службе охраны РФ.

В преддверии 9 мая в Москве ежегодно перекрывают Красную площадь и ограничивают движение по центральным улицам из-за репетиции военного парада.

В 2023 году из-за подготовки парада с 23 апреля по 15 мая закрыт допуск в мавзолей Ленина, а также 7 и 9 мая закрыт для посетителей Кремль.

Вечером 25 апреля из-за репетиции парада будет ограничено движение транспорта по Тверской, Моховой, Большой Никитской и другим центральным улицам Москвы.

Как ожидается, в параде в честь Дня Победы 9 мая примут участие более десяти тысяч военных и 125 единиц техники. На Красной площади также выступит Владимир Путин. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, власти, как и год назад, не приглашали иностранных лидеров, поскольку это «не круглая дата». Из глав государств на параде окажется только президент Кыргызстана Садыр Жапаров, который в эти дни будет находиться в Москве с официальным визитом.

В ряде регионов России 9 мая 2023 года «по соображениям безопасности» решили отказаться от парада в честь Дня Победы. В Москве и других городах не будут проводить шествие «Бессмертного полка».