SIPRI: военные расходы стран Европы за год достигли максимума со времен холодной войны

В 2022 году траты европейский стран по оборонным статьям бюджета увеличились в общей сложности на 13%, что стало максимальным ростом с 1989 года, говорится в докладе Стокгольмского института исследования проблем мира ( ).

В значительной степени на этот показатель повлиял рост военных расходов в России (на 9,2%) и в Украине (на 640% — абсолютный рекорд по данным SIPRI). Однако, отмечают авторы доклада, другие страны Европы на фоне войны также значительно увеличили расходы на оборону. Так, например, Финляндия потратила на эти цели 36% больше, чем год назад, Литва — на 27% больше, Швеция — на 12%, Польша — на 11%.

Как отмечает эксперт SIPRI Лоренцо Скараццато, на увеличение военных трат стран Европы, безусловно, повлияло полномасштабное вторжение войск РФ в Украину, однако «опасения по поводу возможной российской агрессии копились гораздо дольше». Ряд стран, «бывшего Восточного блока» начали увеличивать расходы на оборону еще в 2014 году, когда Россия аннексировала Крым.

О чем еще говорится в докладе SIPRI:

Общемировые расходы на оборону в 2022 году выросли на 37% и достигли 2,24 триллиона долларов. Это новый рекорд.

Мировым лидером по тратам на оборону остаются Соединенные Штаты. В 2022 году они потратила на эти цели 877 миллиардов долларов — 39% от всех мировых расходов. США также увеличили траты на военные нужды, в основном, как отмечают авторы доклада, из-за помощи Украине.

Второе место в мире по расходам на оборону занимает Китай. На эти цели в 2022 году в КНР потратили 292 миллиарда долларов.

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