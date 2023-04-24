Gulagu.net: один из бывших командиров ЧВК Вагнера, рассказавших об убийстве детей в Украине, задержан в Саратовской области

Основатель проекта Gulagu.net Владимир Осечкин заявил, что в Саратовской области задержан бывший командир ЧВК Вагнера Азамат Улдаров, рассказавший об убийстве детей в Бахмуте и Соледаре, а также бывших заключенных, отказывавшихся выполнять приказы.

Улдарова, сообщил Осечкин, задержали полицейские и доставили в следственный отдел по Ленинскому району Следственного управления СК России по Саратовской области для допроса. На входе в следственный отдел, по словам основателя Gulagu.net, Улдарова встретили четверо наемников ЧВК Вагнера. В присутствии сотрудников МВД, написал Осечкин, Улдарова «ударили его по лицу и сорвали с него жетон К121-090 «с обещанием убить за его показания». По мнению основателя Gulagu.net, «наемники попытались воспрепятствовать правосудию и запугать свидетеля военных преступлений и фактически потерпевшего».

Осечкин призвал «принять исчерпывающие меры государственной защиты в отношении Азамата Улдарова», а также привлечь к уголовной ответственности основателя ЧВК Вагнера Евгения Пригожина и его сообщников «в связи с угрозами убийством». К Улдарову, который на тот момент оставался в следственном отделе, выехал адвокат.

Gulagu.net 17 апреля опубликовал интервью с Азаматом Улдаровым и Алексеем Савичевым — бывшими заключенными, которые завербовались в ЧВК Вагнера, получили помилование и воевали в Украине. И Улдаров, и Савичев рассказали об убийствах мирных жителей в Бахмуте и Соледаре, а также наемников, которые отказывались выполнять приказы. Они оба также заявили, что командование ЧВК Вагнера угрожает наемникам «обнулением», то есть убийством, за общение с журналистами и раскрытие какой-либо информации о происходившем в зоне боевых действий.

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