26-летний племянник Кадырова стал его советником по силовому блоку. Три месяца назад его назначили вице-премьером Чечни

Племянник главы Чечни Рамзана Кадырова, 26-летний Хамзат Кадыров стал его советником-помощником по силовому блоку. Об этом сообщил в своем телеграм-канале министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев.

По словам Дудаева, любое доверенное Хамзату Кадырову направление «начинает динамично развиваться». Он также назвал его «отличным управленцем» и «верным соратником» Рамзана Кадырова.

В начале февраля Кадыров сообщил, что его племянник назначен на должность министра имущественных и земельных отношений, вице-премьером республики.

Три года назад Хамзат Кадыров, которому на тот момент было 23 года, возглавил министерство спорта Чечни. В конце сентября 2022 года Кадыров представлял племянника как руководителя своего секретариата.

Комментируя назначения своих родственников в правительство Чечни, Кадыров говорил: «С моих родственников в любом учреждении и на любой должности спрос в десятки раз больше, потому что им нужно доказывать, что они работают не благодаря мне, а вопреки. Кому доверяю, того и назначаю».

В 2018 году «Русская служба Би-би-си» подсчитала, что из 158 крупных чиновников в Чечне 30% — это родственники Рамзана Кадырова, 23% — односельчане, еще 12% — друзья чеченского лидера и их родственники. В октябре 2021 года дочь Кадырова Айшат стала министром культуры Чечни. На тот момент ей было 22 года.