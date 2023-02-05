Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что ему «смешно», когда его обвиняют в нарушении закона из-за назначения близких родственников на государственные должности.

Так он ответил на материал издания ForPost о «династии Кадыровых», в котором в числе прочего упоминается о назначении 26-летнего племянника главы Чечни Хамзата Кадырова на должность министра имущественных и земельных отношений, вице-премьера республики. В статье издание ссылается на мнение социолога Анну Очкину и политолога Юрия Самонкина, а также статью 16 федерального закона «О государственной гражданской службе», согласно которой не допускается прием на госслужбу близкого родственника, если один подчинен другому.

«Компетенция подобных Очкиным и Самонкиным и гроша не стоит. Послушать их страшилки, так вся республика развалится из-за того, что среди сотни тысяч служащих в регионе несколько моих близких родственников. Не смешите меня, — написал глава Чечни в своем телеграм-канале. — С моих родственников в любом учреждении и на любой должности спрос в десятки раз больше, потому что им нужно доказывать, что они работают не благодаря мне, а вопреки. Кому доверяю, того и назначаю».

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В 2018 году «Русская служба Би-би-си» подсчитала, что из 158 крупных чиновников в Чечне 30% — это родственники Рамзана Кадырова, 23% — односельчане, еще 12% — друзья чеченского лидера и их родственники. В 2021 году дочь главы Чечни Рамзана Кадырова Айшат стала министром культуры республики. На момент назначения на эту должность ей было 22 года.

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