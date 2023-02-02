«Талантливый и исполнительный руководитель». 26-летнего племянника Рамзана Кадырова назначили вице-премьером Чечни

26-летний Хамзат Кадыров, племянник главы Чечни Рамзана Кадырова, был назначен на должность министра имущественных и земельных отношений, вице-премьера республики. Об этом Рамзан Кадыров сообщил в соцсетях.

«Хамзат талантливый и исполнительный руководитель. Он доказал это, достигнув высоких результатов на предыдущих должностях в государственных органах власти и местного самоуправления. Я пожелал ему успехов в новой должности», — прокомментировал глава Чечни новую должность племянника.

В феврале 2020 года Хамзат Кадыров, которому на тот момент было 23 года, возглавил Минспорта Чечни. Глава республики объяснил назначение племянника на высокий пост тем, что он — внук Ахмата Кадырова.

Судя по информации на сайте главы Чечни, в августе 2021 года на должности министра спорта Хамзата Кадырова заменил Турпал-Али Ибрагимов. В конце сентября 2022 года Кадыров сообщал, что его племянник вместе с другими чеченскими чиновниками съездил в самопровозглашенную Донецкую народную республику, где навестил военнослужащих из Чечни. Тогда Кадыров представлял своего племянника руководителем своего секретариата.

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В 2018 году «Русская служба Би-би-си» подсчитала, что из 158 крупных чиновников в Чечне 30% — это родственники Рамзана Кадырова, 23% — односельчане, еще 12% — друзья чеченского лидера и их родственники. В 2021 году дочь главы Чечни Рамзана Кадырова Айшат стала министром культуры республики. На момент назначения на эту должность ей было 22 года.

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