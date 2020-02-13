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Как племянники Кадырова получили высокие посты. Отвечает глава Чечни
13:26, 13 февраля 2020
Источник: Meduza
Глава Чечни Рамзан Кадыров
заявил
на заседании правительства региона, что его племянники 23-летний Хамзат Кадыров и 29-летний Ибрагим Закриев стали высокопоставленными чиновниками благодаря родственным связям. В начале февраля первый племянник
возглавил
Минспорта Чечни,
второй
— администрацию главы и правительства региона. Рамзан Кадыров заявил, что в органах власти Чечни мало его родственников, но, как отметило издание «Кавказ.Реалии», на заседании правительства были его племянники, зятья, двоюродный брат и односельчане.
Фото в анонсе: Михаил Метцель / ТАСС / Scanpix / LETA
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