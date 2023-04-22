NYT: подозреваемый по делу об утечке данных Пентагона начал публиковать секретные документы в первые 48 часов российского вторжения в Украину

Военнослужащий ВВС США Джек Тейшейра, подозреваемый в деле об утечке секретных документов Пентагона, начал публиковать секретные данные менее чем через 48 часов после полномасштабного вторжения России в Украину, пишет The New York Times.

По данным издания, пользователь Discord, аккаунт которого полностью совпадает с профилем Джека Тейшейры, в конце февраля 2022 года начал публиковать секретную информацию в чате, в котором было около 600 участников. В СМИ об этой группе ранее не сообщалось — дело против военнослужащего было возбуждено из-за публикаций в закрытом чате Discord, в котором состояли около 50 человек.

Как отмечает газета, в отличие от закрытого чата, в это сообщество можно было получить доступ, в том числе через ссылки на YouTube. Согласно NYT, в этом чате Тейшейра публиковал информацию из секретных документов, в том числе данные о том, какому ведомству они принадлежали. В частности, некоторые документы военнослужащий приписывал Агентству национальной безопасности.

Также газета утверждает, что в своих постах Тейшейра среди прочего сообщал о потерях с обеих сторон конфликта, деятельности российских спецслужб и оказываемой Украине помощи. Последняя публикация военнослужащего в этом чате датирована 19 марта 2023 года. В сообщении говорилось, что он решил перестать публиковать новые данные, отметив, что в течение года освещал войну с большим энтузиазмом.

Сотрудники ФБР задержали Джека Тейшейру 13 апреля в штате Массачусетс. По данным The New York Times, молодому человеку грозит лишение свободы на десятки лет, поскольку каждый секретный документ, опубликованный им, может фигурировать в деле как отдельный пункт обвинения — по каждому из них грозит лишение свободы на срок до 10 лет. Сколько всего документов опубликовал военнослужащий, неизвестно. Агентство Reuters изучило более 50 секретных документов, но предполагает, что всего их могло быть больше сотни.

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