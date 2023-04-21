В Москве заочно арестовали журналиста Bellingcat Христо Грозева

Лефортовский суд Москвы заочно арестовал журналиста-расследователя Bellingcat Христо Грозева, сообщает «Медиазона».

Заседание проходило в закрытом режиме. Адвокат Вероника Полякова, представляющая интересы Грозева, сообщила, что его заочно арестовали на два месяца. Она не раскрыла детали обвинения, сославшись на подписку о неразглашении.

Как уточняет «Медиазона», Грозева обвиняют в незаконном пересечении российской границы (часть 1 статьи 322 УК). Следствие не раскрывало фабулу дела. Сам Христо Грозев заявил, что ФСБ обвиняет его в том, что он «помогал журналисту Роману Доброхотову покинуть Россию в 2021 году, чтобы избежать тюремного заключения».

МВД России в декабре 2022 года объявило в розыск Христо Грозева. По какой статье его начали разыскивать, не уточнялось. Государственное российское агентство РИА Новости сообщило со ссылкой на источник, что против Грозева ведут уголовное дело о «фейках» про армию РФ.

В 2020 году Христо Грозев вместе с командой ФБК расследовал отравление российского политика Алексея Навального и установил имена сотрудников ФСБ, причастных к преступлению.

ФСБ России в июле 2022 года объявила, что Христо Грозев якобы как агент MI6 участвовал в операции украинской разведки, которая пыталась угнать боевые самолеты ВВС РФ. Сам Грозев говорил, что не принимал участия в каких-либо операциях спецслужб. По его словам, Bellingcat снимал документальный фильм об операции бывших украинских «оперативников», во время которой российские и украинские агенты пытались обмануть друг друга.

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