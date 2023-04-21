ТАСС и РИА Новости: назначены новые командующие Балтийским и Тихоокеанским флотами РФ

Адмирал Виктор Лиина, занимавший должность командующего Балтийским флотом ВМФ России, назначен командующим Тихоокеанским флотом. Об этом сообщают ТАСС и РИА Новости со ссылкой на источники.

Новым командующим Балтийского флота назначен вице-адмирал Владимир Воробьев, который до этого занимал должность заместителя начальника Генштаба ВС России.

«Указы о назначении адмиралов Воробьева и Лиина командующими Балтфлотом и ТОФ подписаны, в самое ближайшее время они вылетают к местам назначения и приступят к выполнению своих обязанностей», — сказал источник РИА Новости.

Официально о назначениях не сообщалось.

20 апреля полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев сообщил, что адмирал Сергей Авакянц покинул пост командующего Тихоокеанским флотом. Он назначен на должность главы штаба, курирующего центры военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания.

Авакянц командовал Тихоокеанским флотом с 2012 года. О его отставке стало известно менее чем через неделю после того, как Тихоокеанский флот 14 апреля привели в полную боевую готовность «в рамках внезапной проверки». Минобороны объявило завершении проверки 20 апреля.

Адмирал Виктор Лиина в 2016 году стал заместителем командующего Черноморским флотом, через три года — замглавы Генштаба, а в октябре 2021 года — командующим Балтийского флота.

Вице-адмирал Владимир Воробьев с 2019 по 2021 год был начальником штаба — первым заместителем командующего Балтфлота. Затем он занимал должность первого заместителя командующего Северным флотом, а с октября 2021 года — заместителя начальника Генштаба.

В феврале 2023 года американское издание Politico сообщало, что при штурме Угледара в Донецкой области российская армия могла потерять весь состав элитной 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота. Издание ссылалось на представителя Сил обороны Таврического направления ВСУ Алексея Дмитрашковского. Минобороны РФ это сообщение не комментировало.

Читайте также

ВСУ утверждают, что под Угледаром разбили элитную российскую бригаду морпехов. Один из военных рассказал о гибели 500 сослуживцев Путин говорил, что морская пехота «героически сражается» в Украине

Читайте также

ВСУ утверждают, что под Угледаром разбили элитную российскую бригаду морпехов. Один из военных рассказал о гибели 500 сослуживцев Путин говорил, что морская пехота «героически сражается» в Украине