ТАСС и РИА Новости: назначены новые командующие Балтийским и Тихоокеанским флотами РФ
Адмирал Виктор Лиина, занимавший должность командующего Балтийским флотом ВМФ России, назначен командующим Тихоокеанским флотом. Об этом сообщают ТАСС и РИА Новости со ссылкой на источники.
Новым командующим Балтийского флота назначен вице-адмирал Владимир Воробьев, который до этого занимал должность заместителя начальника Генштаба ВС России.
«Указы о назначении адмиралов Воробьева и Лиина командующими Балтфлотом и ТОФ подписаны, в самое ближайшее время они вылетают к местам назначения и приступят к выполнению своих обязанностей», — сказал источник РИА Новости.
Официально о назначениях не сообщалось.
20 апреля полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев сообщил, что адмирал Сергей Авакянц покинул пост командующего Тихоокеанским флотом. Он назначен на должность главы штаба, курирующего центры военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания.
Авакянц командовал Тихоокеанским флотом с 2012 года. О его отставке стало известно менее чем через неделю после того, как Тихоокеанский флот 14 апреля привели в полную боевую готовность «в рамках внезапной проверки». Минобороны объявило завершении проверки 20 апреля.
Адмирал Виктор Лиина в 2016 году стал заместителем командующего Черноморским флотом, через три года — замглавы Генштаба, а в октябре 2021 года — командующим Балтийского флота.
Вице-адмирал Владимир Воробьев с 2019 по 2021 год был начальником штаба — первым заместителем командующего Балтфлота. Затем он занимал должность первого заместителя командующего Северным флотом, а с октября 2021 года — заместителя начальника Генштаба.
В феврале 2023 года американское издание Politico сообщало, что при штурме Угледара в Донецкой области российская армия могла потерять весь состав элитной 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота. Издание ссылалось на представителя Сил обороны Таврического направления ВСУ Алексея Дмитрашковского. Минобороны РФ это сообщение не комментировало.