Производитель батареек Duracell объявил об уходе с российского рынка

Компания Duracell, выпускающая батарейки, решила уйти из России. Соответствующее письмо за подписью главы Duracell Russia Юрия Коротаева было разослано сотрудникам. В письме, о котором первым сообщил Mash, говорится, что решение о прекращении работы в России приняли акционеры компании.

Новых поставок Duracell на российский рынок не будет, компания лишь распродаст имеющиеся запасы. Трудовые соглашения с сотрудниками Duracell будут разорваны.

Коротаев подтвердил изданию «Подъем» подлинность письма. В свою очередь официальные дилеры Duracell сообщили ТАСС, что пока не получали уведомлений о прекращении работы компании в России.

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