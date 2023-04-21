Производитель батареек Duracell объявил об уходе с российского рынка
Источник: Mash
Компания Duracell, выпускающая батарейки, решила уйти из России. Соответствующее письмо за подписью главы Duracell Russia Юрия Коротаева было разослано сотрудникам. В письме, о котором первым сообщил Mash, говорится, что решение о прекращении работы в России приняли акционеры компании.
Новых поставок Duracell на российский рынок не будет, компания лишь распродаст имеющиеся запасы. Трудовые соглашения с сотрудниками Duracell будут разорваны.
Коротаев подтвердил изданию «Подъем» подлинность письма. В свою очередь официальные дилеры Duracell сообщили ТАСС, что пока не получали уведомлений о прекращении работы компании в России.