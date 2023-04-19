Индия, по подсчетам ООН, к середине 2023 года станет самой населенной страной в мире, опередив Китай

В ближайшие несколько месяцев Индия опередит Китай по количеству жителей и станет самой населенной страной в мире.

По прогнозу ООН, опубликованному 19 апреля, население Индии к середине 2023 года достигнет 1 миллиарда 428 миллионов человек, что почти на три миллиона человек больше, чем в этот момент будет жить в Китае.

Китай, отмечает AFP, долгое время считался самой населенной страной мира, однако в 2022 году его население сократилось впервые с 1960 года, а население Индии продолжило расти.

ООН считается наиболее авторитетным источником данных о численности населения стран мира. Другие организации, изучающие демографию, например, World Population Review еще в январе 2023 года объявили, что Индия обогнала по количеству жителей Китай.

В ноябре 2022 года население Земли, по оценке ООН, выросло до восьми миллиардов человек. По подсчетам организации, для увеличения населения Земли на один миллиард ушло 12 лет, но для достижения отметки 9 миллиардов человек, по прогнозам ООН, потребуется уже около 15 лет — до 2037 года, что свидетельствует о замедлении темпов роста численности населения мира в целом.

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