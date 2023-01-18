World Population Review: Индия обошла Китай по численности населения

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Этот материал можно скачать в PDF и отправить тем, кто не умеет обходить блокировки. Или просто распечатать.

Население Индии в конце 2022 года составило 1,417 миллиарда человек, что на пять миллионов человек больше, чем в Китае, сообщает Bloomberg, ссылаясь на данные организации World Population Review.

17 января власти Китая объявили, что впервые с 1960-х годов численность населения страны в 2022 году сократилась на 850 тысяч человек по сравнению с предыдущим годом. По данным Государственного статистического управления КНР, в стране проживают более 1,411 миллиарда человек.

По оценке World Population Review, по состоянию на 18 января население Индии достигло 1,423 миллиарда человек. Другая исследовательская организация Macrotrends утверждает, что в Индии проживают 1,428 миллиарда человек.

Индия официально не сообщала свежие данные о численности населения. Каждые десять лет в стране проводят перепись населения, но в 2021 году ее перенесли из-за пандемии коронавируса. В ООН прогнозировали, что Индия обгонит Китай по численности населения в конце 2023 года.

Bloomberg отмечает, что половина населения Индии — это люди моложе 30 лет. Около 800 миллионов человек получают от правительства бесплатное продовольствие — это крупнейшая подобная программа в мире.

В ноябре 2022 года население Земли, по оценке ООН, выросло до восьми миллиардов человек. По подсчетам организации, для увеличения населения Земли на один миллиард ушло 12 лет.