Население Китая в 2022 году сократилось впервые за 60 лет

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В 2022 году население Китая сократилось на 850 тысяч человек — до 1,41 миллиарда человек. Об этом пишет издание South China Morning Post со ссылкой на данные Национального бюро статистики Китая.

Главный экономист инвестиционной компании из Гонконга Pinpoint Asset Management Чжан Чживей заявил, что население Китая сократилось впервые с 1961 года. В будущем, по словам экономиста, тренд на сокращение продолжится.

В прошлом году в Китае родились 9,56 миллиона детей, что почти на 10% меньше, чем годом ранее. Уровень рождаемости в стране в 2022 году составил 6,77 рождений на тысячу человек и стал самым низким с начала сбора соответствующей статистики в 1949 году.

В Китае идет процесс старения населения. В 2022-м в стане насчитали 209,78 миллиона людей старше 65 лет — это 14,85% населения (годом ранее эта доля составляла 14,2%). Число людей трудоспособного возраста составило 875,56 миллиона человек, или 62% населения (годом ранее доля была 62,5%).

Рост населения в Китае стал замедляться с 2016 года. Это произошло, несмотря на меры властей по повышению рождаемости. В 2015-м в стране официально отменили политику «одна семья — один ребенок», а в 2021-м китайским семьям разрешили иметь трех детей. Помимо это, рождение детей в Китае стали стимулировать денежными выплатами и социальными льготами.

Среди причин, из-за которых в Китае, несмотря на действия властей, стали рожать меньше детей, South China Morning Post называет высокие затраты на воспитание, меняющиеся взгляды молодого поколения на семью и брак и замедление экономического роста на фоне ограничений из-за ковида.

В будущем сокращение населения Китая повлияет на экономику страны, заявил Чжан Чживей. По его словам, Китай больше не может полагаться на демографию как на структурную движущую силу экономического роста, оно будет больше зависеть от производительности труда.