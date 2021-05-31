В Китае семьям разрешили иметь трех детей

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Каждой китайской семье разрешили иметь трех детей. Изменение демографической политики одобрило руководство Коммунистической партии Китая, передает китайское агентство «Синьхуа».

Как отмечает «Би-би-си», такое решение было принято вскоре после переписи населения Китая, показавшей, что в прошлом году в стране родились около 12 миллионов детей — наименьшее количество с 1960-х годов.

С 1979 года в Китае проводилась политика «одна семья — один ребенок». Родителям, нарушившим правила, грозили штрафы, потеря работы и иногда принудительные аборты. В 2015 году семьям разрешили иметь по двое детей.

Коэффициент рождаемости в Китае составляет около 11 рождений на тысячу человек. Этот показатель в стране непрерывно снижается с конца 1980-х годов. Разрешение иметь по двое детей в семье не переломило этот тренд.

По итогам 2020 года население Китая составило 1,4 миллиарда человек.

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