Financial Times: Украина попросит западных союзников срочно поставить ракеты для ПВО

Киев намерен просить западных союзников о срочных поставках зенитных ракет для украинских систем противовоздушной обороны, сообщает газета Financial Times со ссылкой на источники. По их данным, Украина выступит с такой просьбой на встрече, которая пройдет 21 апреля на авиабазе Рамштайн в Германии.

В Украине опасаются, что острая нехватка боеприпасов для ПВО позволит российским военным возобновить массированные обстрелы. В свою очередь на Западе считают, что без надлежащей противовоздушной обороны давно запланированное украинское контрнаступление может сорваться, пишет издание.

Один из европейских чиновников в беседе с Financial Times отметил, что украинцы все чаще поднимают тему ПВО малой дальности. По его словам, если ВСУ израсходуют все запасы ракет для противовоздушной обороны, это откроет пространство российской авиации с неуправляемыми бомбами, и у Украины будут проблемы. «Выглядит мрачно», — добавил он.

Financial Times со ссылкой на документы из американской разведки и Пентагона сообщает, что у Киева могут закончиться боеприпасы для пяти критически важных систем ПВО. Согласно февральским оценкам США, к 23 мая способность Украины защищать от обстрелов свои войска на передовой будет «полностью снижена», пишет издание.

В ходе предыдущих встреч на базе Рамштайн союзники в основном обсуждали потребности Украины в западных танках, истребителях и артиллерийских снарядах. При этом Киев регулярно поднимает вопрос о необходимости средств ПВО.

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