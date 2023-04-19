Bloomberg: министр обороны Китая отметил «важный вклад» Путина «в обеспечение мира во всем мире»

Министр обороны Китая Ли Шанфу во время своего визита в Москву отметил вклад российского президента Владимира Путина «в обеспечение мира во всем мире». Внимание на ролик с речью чиновника обратило внимание агентство Bloomberg.

Согласно изданию, на видео, размещенном на китайской платформе NetEase, Ли Шанфу зачитывает заготовленный текст своего выступления на встрече с Владимиром Путиным и Сергеем Шойгу. Китайский министр среди прочего называет российского президента «выдающимся государственным лидером», а также отметил его «важный вклад в обеспечение мира и развития во всем мире».

При этом, как отмечает Bloomberg, происхождение ролика остается неясным, поскольку слова министра не были включены ни в сообщения китайских государственных СМИ, ни в официальную информацию Кремля о мероприятии. В Минобороны КНР на вопросы журналистов не ответили.

В свою очередь «Агентство» сообщает, что первоначальный ролик уже удален, но страница с заголовком «Путин содействует укреплению мира во всем мире» еще доступна в кэше Google.

Китай официально заявляет, что придерживается нейтральной позиции в отношении полномасштабного российского вторжения в Украину. В то же время китайские власти отказались осудить действия России, а мирный план, который Китай представил в феврале 2023 года, содержал призыв к отмене односторонних санкций. Также КНР призвала серьезно относиться к «законным интересам безопасности отдельных стран».

В марте Москву посетил лидер Китая Си Цзиньпин. В ходе поездки он встретился с президентом РФ Владимиром Путиным. Во время переговоров они называли друг друга «дорогими друзьями». В США сочли, что поездка Си Цзиньпина в Москву свидетельствует о том, что Китай готовит «дипломатическое прикрытие» российским преступлениям в Украине.

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