Суд в Москве оштрафовал полковника, пытавшегося получить взятку стиральной машиной. Офицер уже попросил направить его на войну в Украину

Московский 235-й гарнизонный военный суд оштрафовал на 400 тысяч рублей сотрудника Генштаба РФ полковника Ивана Мертвищева, признав его виновным по статье о покушении на мошенничество, сообщает «Коммерсант».

По данным издания, первоначально офицера, ответственного за призыв на военную службу, обвиняли по статье о получении взятки, сопряженной с вымогательством: Мертвищев требовал от военного комиссара по району Раменки стиральную машину стоимостью не менее 70 тысяч рублей за положительный отзыв о работе военкомата.

Позднее полковник объяснил, что ему срочно нужна была стиральная машина после ремонта квартиры, и получить ее он решил таким образом. На суде защита военного настаивала на том, что вымогательство стиральной машины было лишь попыткой смошенничать, но не взяткой, поскольку военкомат по району Раменки в планах проверок не значился.

В итоге действия Мертвищева были переквалифицированы. Также суд счел смягчающими обстоятельствами то, что полковник признал вину, а ранее принимал участие в боевых действиях в Чечне. Кроме того, по информации издания, Мертвищев, уже будучи под судом, написал рапорт с просьбой направить его на войну в Украину.

Правозащитница и основатель фонда «Русь сидящая» Ольга Романова в августе 2022 года рассказывала, что для участия в войне в Украине вербуют подозреваемых и обвиняемых, находящихся в СИЗО. По ее данным, их уголовные дела в обмен на согласие отправиться на войну, приостанавливают.