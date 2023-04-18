МИД РФ пригрозил американским дипломатам высылкой за публичную поддержку Владимира Кара-Мурзы, осужденного на 25 лет

МИД России выразил решительный протест послам США, Великобритании и Канады в связи с их комментариями по поводу приговора Владимиру Кара-Мурзе.

Все три посла 18 апреля были вызваны в МИД.

«Подчеркнуто, что подобные действия, совершенные публично с целью оказать давление на органы власти и суд, представляют собой неприкрытое вмешательство во внутренние дела Российской Федерации», — говорится в соответствующем заявлении МИДа.

В ведомстве также пригрозили Вашингтону, что в случае дальнейших «шагов, направленных на разжигание розни в российском обществе», сотрудники посольства США, которые «злоупотребляют своим статусом», «досрочно завершат пребывание в Москве».

Владимир Кара-Мурза 17 апреля по итогам закрытого судебного процесса был приговорен к 25 годам лишения свободы. Его признали виновным в распространении «фейков» про российскую армию, в осуществлении деятельности «нежелательной» организации (из-за сотрудничества с фондом Free Russia Foundation) и в «государственной измене».

Посол США в России Линн Трейси назвала приговор «ужасным признаком репрессий», посол Великобритании Дебора Броннерт — «шоком», посол Канады Элисон Леклер — «печальным свидетельством темного поворота, куда пришла борьба за свободную Россию».

Реакции на приговор Владимиру Кара-Мурзе

«Это сталинский срок и сталинская процедура» Что говорят о приговоре Владимиру Кара-Мурзе. Его посадили на 25 лет

Реакции на приговор Владимиру Кара-Мурзе

«Это сталинский срок и сталинская процедура» Что говорят о приговоре Владимиру Кара-Мурзе. Его посадили на 25 лет