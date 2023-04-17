Комитет Госдумы поддержал поправку о наказании в пять лет колонии за «содействие в исполнении решений» международных органов

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству поддержал поправку о введении уголовной ответственности за «содействие в исполнении решений международных организаций», в которые не входит Россия.

Уголовный кодекс предлагается дополнить новой статьей 284.3. За «содействие в исполнении решений международных организаций» об уголовном преследовании должностных лиц, военных или добровольцев будет грозить штраф от 300 тысяч рублей до одного миллиона рублей, либо лишение свободы на срок до пяти лет.

13 апреля сообщалось, что в Госдуму внесены поправки, которые наделяют президента России полномочиями «по защите» РФ и ее граждан в случае принятия международными органами или организациями решений, «противоречащих интересам» и «основам публичного правопорядка» страны. О каких именно полномочиях идет речь, неясно.

Поправки вносятся к прошедшему первое чтение правительственному законопроекту, позволяющему военнослужащим, которые прошли предварительную специальную подготовку, участвовать в миротворческой деятельности.

В числе авторов поправок — председатель Госдумы Вячеслав Володин и лидеры фракций.

В начале апреля Володин сообщил, что профильные комитеты Госдумы готовят поправки, запрещающие в России деятельность Международного уголовного суда (МУС) и других международных органов, деятельность которых направлена «против РФ и ее граждан».

17 марта Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест президента России Владимира Путина. Его подозревают в незаконной депортации детей с оккупированных территорий Украины в Россию. Аналогичный ордер суд выдал в отношении уполномоченной по правам ребенка при президенте РФ Марии Львовой-Беловой.

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