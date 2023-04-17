Глава города в Приморском крае, объявленный в розыск по делу о мошенничестве, заявил, что он отправился воевать в Украину

Глава города Большой Камень Приморского края Рустям Абушаев, находящийся в федеральном розыске по обвинению в мошенничестве и незаконном предпринимательстве, заявил, что воюют в Украине.

Абушаев в ночь на 17 апреля опубликовал в телеграме фото в камуфляже и с оружием в руках. В подписи к фото, в частности, говорится:

На данный момент я нахожусь в зоне проведения специальной военной операции. Решение приехать сюда я принял давно, но острую необходимость особенно прочувствовал, когда участвовал в мероприятиях для семей мобилизованных.

Где именно он находится и в каком качестве отправился в зону боевых действий, Абушаев не уточил.

Как сообщает РИА Новости, уголовное дело в отношении Абушаева возбудили в марте 2023 года. Он обвиняется в мошенничестве с земельными участками на территории Надеждинского района, который возглавлял в 2019-2021 годах, и незаконном ведении предпринимательской деятельности через доверенных лиц.

В апреле в местных СМИ появились сообщения о том, что Абушаев отправился воевать в Украину. Официально глава Большого Камня находится в отпуске по 18 апреля, сообщили в городской администрации.

В начале апреля сообщалось, что Московский городской суд отменил международный розыск Александра Дагуцы, участвовавшего, по версии следствия, в выводе за границу 24 миллионов долларов. Суд принял во внимание, что Дагуца заключил контракт на военную службу и отправился воевать в Украину.

Правозащитница и основатель фонда «Русь сидящая» Ольга Романова в августе 2022 года рассказывала, что для участия в войне в Украине вербуют не только заключенных колоний (эти занималась ЧВК Вагнера), но также подозреваемых и обвиняемых, находящихся в СИЗО. По ее данным, их уголовные дела в обмен на согласие отправиться на войну, приостанавливают.