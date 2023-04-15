«Желаю Алексею выжить и выйти на волю». Саакашвили ответил Навальному, который призвал власти Грузии отпустить политика на лечение

Михаил Саакашвили ответил российскому оппозиционеру Алексею Навальному, который ранее призвал власти Грузии отпустить политика из тюрьмы на лечение. Заявление Саакашвили опубликовали в его фейсбуке.

Саакашвили заявил, что считает Навального будущим президентом России. Он пожелал российскому оппозиционеру, который отбывает срок в колонии, «выжить и достичь желаемой цели»

С Алексеем Навальным, по моему убеждению, будущим президентом того, что в скором времени останется от России, меня объединяют два момента: то, что мы оба одинаково непримиримы с коррупцией и что мы оба являемся главными врагами для Владимира Путина. Я желаю Алексею выжить, выйти на волю и достичь желаемой цели.

Алексей Навальный находится в заключении с января 2021 года. Сейчас он отбывает срок в исправительной колонии № 6 во Владимирской области, где его регулярно отправляют в штрафной изолятор.

В начале апреля после очередного ШИЗО Навальному вызывали скорую помощь из-за обострении болезни желудка, сообщил его адвокат. До этого политик рассказывал, что его пытались заразить гриппом через сокамерника.

Михаил Саакашвили находится под стражей с осени 2021 года. Его арестовали по ранее вынесенным , после того как нелегально пересек границу и вернулся в Грузию.

В тюремном заключении состояние здоровья Саакашвили ухудшилось. С мая 2022 года политик находится в тбилисской клинике «Вивамед». Во время судебных заседаний 20 врачей заявили, что Саакашвили в крайне тяжелом состоянии.