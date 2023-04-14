В Швеции задержана россиянка по подозрению в промышленном шпионаже

В Швеции задержана россиянка, подозреваемая в промышленном шпионаже, сообщает шведский телеканал ТV4.

Ее задержали вечером 13 апреля на территории нефтеперерабатывающего завода компании Preem в городе Гетеборг.

Представитель компании подтвердил газете Dagens industri факт задержания, отметив, что подозреваемая не является сотрудником Preem, а работает на субподрядчика компании.

В свою очередь полиция Гетеборга, проводившая задержание, и прокурор Джеймс фон Рейс, ведущий дело, отказались от комментариев, мотивируя это тем, что дело находится на ранней стадии.

В то же время пресс-секретарь Службы государственной безопасности Швеции Габриэль Вернштедт, в задачи которого входит раскрытие и предотвращение преступлений против государственной безопасности, сообщил газете Goteborgs-Posten, что служба в этом деле не участвует.

После начала полномасштабного вторжения в Украину в СМИ регулярно появляются сообщения о том, что в странах Европы раскрывают российских шпионов и граждан, работающих в интересах России. Так, в январе Стокгольмский окружной суд признал двух граждан Швеции виновными в шпионаже в пользу России, приговорив одного из них к пожизненному заключению.

Читайте также

Нидерланды заявили о разоблачении российского разведчика, который устроился в Международный уголовный суд в Гааге под видом гражданина Бразилии «Это была многолетняя операция ГРУ, которая стоила много времени, энергии и денег»

Читайте также

Нидерланды заявили о разоблачении российского разведчика, который устроился в Международный уголовный суд в Гааге под видом гражданина Бразилии «Это была многолетняя операция ГРУ, которая стоила много времени, энергии и денег»