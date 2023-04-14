Албания отказалась экстрадировать в Россию блогера Лану Сатор, обвиняемую в шпионаже

Суд в Албании принял решение не экстрадировать фотографа и блогера Лану Сатор (Светлана Тимофеева) в Россию, где она заочно арестована по делу незаконном получении сведений, составляющих государственную тайну. Об этом сообщает балканская служба «Радио Свобода». О решение суда также говорится в сторис инстаграма Тимофеевой, который ведут ее друзья.

«Это было правильное решение, основанное на законе. Если эту гражданку экстрадируют в Россию, ее будут преследовать, ее жизнь будет в опасности, поскольку известна ее позиция в отношении режима Путина», — сказал адвокат Тимофеевой Фатмир Луши.

20 августа Минобороны Албании сообщило о задержании Тимофеевой, гражданина России Михаила Зорина и гражданина Украины Федора Алпатова. По версии ведомства, они пытались проникнуть на военный завод в городе Грамши и сфотографировать его. Минобороны утверждало, что Зорин находился непосредственно на территории предприятия, а Тимофеева и Алпатов ждали его рядом в машине.

Министерство также утверждало, что при задержании Зорин распылил «нейропарализующий» спрей в солдат, которых в итоге госпитализировали. Задержанные заявили, что они блогеры, но суд отправил их под стражу по делу о распространении секретной информации и незаконном хранении оружия.

В марте 2023 года Тимофеева попросила в Албании политическое убежище. В России на нее заведено уголовное дело о незаконном получении сведений, составляющих государственную тайну. Еще один фигурант дела — сотрудник «Бондюэль-Кубань» и диггер Дмитрий Блинов.

Телеграм-канал «Осторожно, новости» писал, что Тимофеева и Блинов знакомы с начала 2010-х годов, они «вместе поднимались на заброшки в России и Украине, а самая известная их акция — проникновение на режимное в Химках в 2011 году». На этом заводе производят ракетные двигатели.

Светлана Тимофеева, известная под псевдонимом Лана Сатор, ведет с 2007 года блог про заброшенные инфраструктурные и военные объекты. Изначально она публиковала фотографии в «Живом Журнале», а затем — в инстаграме (сейчас у нее около 250 тысяч подписчиков). Посла начала полномасштабного вторжения России Тимофеева переехала в Грузию.

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