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Мещанский районный суд Москвы арестовал сотрудника «Бондюэль-Кубань» Дмитрия Блинова по о незаконном получении сведений, составляющих государственную тайну. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда и источник в правоохранительных органах.

В пресс-службе «Бондюэль-Кубань» подтвердили РБК информацию об аресте Блинова, отметив, что он работает в компании с 2021 года и отвечает за планирование поставок с заводов до торговых точек. При этом пресс-служба компании отметила, что их деятельность не связана с использованием сведений, составляющих государственную тайну.

По данным «СПАРК- Интерфакс», «Бондюэль-Кубань» — подразделение французской Bonduelle и занимается переработкой и консервированием овощей и грибов.

В свою очередь ТАСС со ссылкой на данные из открытых источников пишет, что компания также занимается деятельностью «в области использования возбудителей инфекционных заболеваний человека и животных и генно-инженерно-модифицированных организмов III и IV степеней потенциальной опасности, осуществляемой в замкнутых системах, а также эксплуатацией взрывоопасных и химически опасных производственных объектов». В «Бондюэль-Кубань» эти сведения не комментировали.

Кроме того, источник агентства утверждает, что Блинов — второй фигурант дела, по которому 25 августа заочно арестовали 33-летнего фотографа Светлану Тимофееву, известную под псевдонимом Лана Сатор.

На то, что полное имя и дата рождения фигурантки дела и Тимофеевой совпадают, обратил внимание РБК. В России Тимофееву обвинили в незаконном получении сведений, составляющих гостайну. Фабула дела не раскрывается.

Тимофееву за день до заочного ареста в России арестовали в Албании. Там ее обвиняют в распространении секретной информации

20 августа Минобороны Албании сообщило, что Тимофеева, 24-летний гражданин России Михаил Зорин и 25-летний украинец Федор Алпатов при попытке проникнуть на военный завод в городе Грамши и сделать фотографии.

Согласно сообщению ведомства, Зорин находился непосредственно на территории предприятия, а Тимофеева и Алпатов ждали его в машине неподалеку. При этом, утверждает министерство, при задержании Зорин распылил «нейропарализующий» спрей в солдат, которых в итоге госпитализировали. При обыске в машине задержанных нашли туристическое снаряжение, два дрона, прибор ночного видения, ноутбуки, сим-карты, деньги и пистолет (по другой информации — патрон и гильзу, подобранные на заводе).

На допросе Тимофеева, Зорин и Алпатов рассказали, что они блогеры. Тем не менее, их заподозрили в работе на российские спецслужбы, а Зорина в местных СМИ назвали «опасным русским хакером». Задержанные эти обвинения отрицают.

Светлана Тимофеева ведет блог об -туризме с 2007 года. Сначала она публиковала фотографии в «Живом журнале», а затем стала выкладывать их в , где сейчас у нее больше 250 тысяч подписчиков. Тимофеева известна в том числе по публикациям в подмосковных Химках, а также по серии снимков с документами с персональными данными в заброшенном отделе полиции в Москве.

После российского вторжения в Украину Тимофеева переехала в Грузию, пишет .

Издание выяснило, что Михаил Зорин изучает химию в Чехии и так же, как и Тимофеева, активно ведет блог о своих путешествиях. «Медиазоне» удалось связаться с Юрием Зориным, отцом задержанного россиянина. Он также опроверг информацию о причастности сына к спецслужбам, распространенную в албанских медиа.

По словам Зорина-старшего, со школы у Михаила активная гражданская позиция, он участвовал в акциях, организованных политиком Алексеем Навальным и его сторонниками. На одной из них его задержали и оштрафовали. Однако Юрий Зорин не слышал, чтобы его сына пытались запугивать и вербовать российские спецслужбы.

25 августа суд в албанском городе Эльбасан арестовал россиян и украинца до завершения расследования. По обвинению в распространении секретной информации им грозит до 10 лет лишения свободы. Родные Алпатова сумели нанять ему защитника. Интересы Зорина и Тимофеевой представляет адвокат по назначению. Друзья Тимофеевой объявили сбор средств, чтобы нанять ей защитника.

В России это не первое дело о гостайне против блогеров, снимающих заброшенные здания

В октябре 2021 года Мосгорсуд приговорил к пяти годам колонии общего режима 37-летнего блогера . Его признали виновным в незаконном получении сведений, составляющих государственную тайну (пункт «д» части 2 статьи 283.1 УК РФ).

По версии прокуратуры, в 2018-2020 годах Пыж собирал и передавал за границу секретную информацию «в отношении конструктивных особенностей и технических систем некоторых режимных объектов, расположенных в московском регионе».

В деле Пыжа фигурировали засекреченные документы о станциях московского метрополитена, сообщал ТАСС. Источник агентства утверждал, что блогер вывез эти документы на флешке на территорию Украины. Защита блогера заявляла, что он не собирался торговать этой информацией. Сам Пыж вину не признал.

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Фото на обложке: Gent Shkullaku / AFP / Scanpix / LETA