Стартап по борьбе с поддельными под названием Optic запустил сервис по распознаванию изображений, созданных искусственным интеллектом — AI or Not. Об этом пишет The Wall Street Journal. Соучредитель и генеральный директор Optic — бывший директор по продуктам Google и один из создателей мобильного ютьюба Андрей Дороничев.

Optic запустила сайт, на который можно загрузить изображение или вставить ссылку на него, после чего сервис определит, было ли оно создано человеком или искусственным интеллектом.

Для проверки изображения также можно воспользоваться телеграм-ботом или запостить картинку в твиттере, тегнув optyc_xyz с тегом #aiornot, после чего сервис выдаст результат о подлинности изображения в процентах. Согласно сайту сервиса, компания работает над расширением для браузера, которое позволит определять подлинность фотографий.

По словам Дороничева, AI or Not исследует элементы на изображении, «невидимые человеческому глазу, такие как изменения яркости и цвета». Точность сервиса, по данным создателей, до недавнего времени составляла 95%, но после того, как нейросеть , которая генерирует изображения по текстовому запросу, выпустила , точность упала до 88,9%. Как пишет WSJ, команда AI or Not доработала сервис, и он снова стал распознавать изображения Midjourney.

Как отметил Дороничев в сторис инстаграма, в первую очередь AI or Not может понадобиться журналистам.

Дороничев также анонсировал запуск «пропагандометра». Согласно скриншоту, который запостил Дороничев, «пропагандометр» будет показывать «оценку предвзятости» той или иной публикации в СМИ.

Андрей Дороничев работал в Google с 2007 года. Он известен как создатель приложения YouTube Mobile. Он также работал над мобильной операционной системой Android и руководил направлением виртуальной реальности.

Соучредителем Optic Дороничев стал в начале 2021 года. Его стартап с помощью искусственного интеллекта занимается борьбой с поддельными невзаимозаменяемыми токенами (NFT). В июле 2022 года Optic привлек 11 миллионов долларов от инвесторов.

Андрей Дороничев — один из героев фильма Юрия Дудя «Как устроена IT-столица мира» о Кремниевой долине.

