Politico: Иран тайно пытается договориться с Россией и Китаем о поставках компонентов для ракетного топлива в обход санкций

Власти Ирана ведут секретные переговоры с Россией и Китаем о поставках ключевых компонентов для производства ракетного топлива, пишет Politico со ссылкой на информированные дипломатические источники. Речь идет о , возможность его приобретения, по данным собеседников издания, обсуждается с российским .

Представители Ирана ведут переговоры о закупке этого компонента ракетного топлива и в Китае, но собеседники Politico не смогли сообщить, с какими именно компаниями.

Поставлять Ирану перхлорат аммония запрещают санкции, наложенные на эту страну из-за ее ядерной программы, напоминает Politico.

Сколько именно перхлората аммония хочет приобрести Иран, неизвестно, но, по данным одного из источников издания, речь идет о количестве, достаточном для производства тысяч ракет, в том числе типа «Зульфикар», дальность полета которых составляет до 700 километров. Часть этих ракет, предполагает Politico, в конечном итоге могут оказаться у России и использоваться в Украине.

Собеседник издания также предположил, что речь может идти о более сложной схеме, в рамках которой Китай поставит перхлорат аммония в Иран, чтобы там могли сделать ракеты для России. Таким образом, считает источник Politico, Китай сможет тайно оказать военную помощь России.

После начала полномасштабного вторжения войск РФ в Украину сотрудничество России и Ирана в разных областях, в том числе и в военной промышленности, значительно выросло. Так, российские войска используют для ударов по украинской территории произведенные в Иране дроны-камикадзе. Кроме того, сообщалось, что Иран поставил России большое количество боеприпасов, а также собирается отправлять баллистические ракеты «Фатех-110» и «Зульфикар».