К убийству украинского военнопленного, видеозапись которого распространилась в сети, причастна , заявил основатель Gulagu.net Владимир Осечкин в эфире ютьюб-канала «Ходорковский Live».

По словам Осечкина, он связался с бежавшим в Норвегию бывшим бойцом ЧВК Вагнера Андреем Медведевым, который опознал на видеозаписи своих сослуживцев.

«Он однозначно опознает там своих коллег, бойцов ЧВК Вагнера по характерным позывным, по тому, как они разговаривают, по тому, что они озвучивают по рации», — заявил Осечкин. Он также объявил о вознаграждении в размере трех тысяч евро за информацию о людях на видео.

Осечкин напомнил, что в 2017 году появились видеозаписи, как бойцы ЧВК Вагнера бьют кувалдой пленного в Сирии, а потом расчленяют тело, обливают бензином и сжигают.

⚡️Осечкин, Чичваркин, Светов | Закон о призыве. Самое жестокое преступление РФ в Украине | ВОЗДУХ Ходорковский LIVE

Видео убийства украинского пленного распространилась в российских, а затем и в украинских соцсетях вечером 11 апреля. На записи человеку отрезают голову. Когда, где и кем было записано видео, неизвестно. Предполагается, что убийство могло произойти летом 2022 года.

СБУ прямо заявила, что на видео снято убийство украинского пленного российскими военными. Служба начала досудебное расследование по статье о нарушении законов и обычаев войны, сопряженных с умышленным убийством.

Что это за видео

В сети распространяется новое видео жестокого убийства. В нем, как заявляет СБУ, российские военные отрезают голову украинскому военнопленному В Украине сравнивают Россию с «Исламским государством» и обещают «найти извергов»

Что это за видео

В сети распространяется новое видео жестокого убийства. В нем, как заявляет СБУ, российские военные отрезают голову украинскому военнопленному В Украине сравнивают Россию с «Исламским государством» и обещают «найти извергов»