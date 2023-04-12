Глава Минцифры: реестр военнобязанных в полном объеме запустят не раньше осеннего призыва

Запустить реестр военнобязанных в полном объеме смогут, скорее всего, не раньше начала осеннего призыва на срочную службу в армию. Об этом, сообщает РИА Новости, написал глава Минцифры Максут Шадаев в одном из телеграм-чатов IT-отрасли (его название не сообщается).

«Точные сроки запуска реестра будут определены после принятия закона, но, скорее всего, запустить его в полном объеме можно будет не раньше начала очередного осеннего призыва на срочную службу», — заявил министр.

11 апреля Госдума РФ сразу во втором и третьем чтениях приняла поправки, которые предполагают создание единого реестра военнообязанных. Среди данных, которые будут собрать в этом реестре, сведения о состоянии здоровья и образовании, месте жительства и работы призывников. Информацию будут передавать, в числе прочих, Федеральная налоговая служба, суды, медицинские учреждения, Фонд пенсионного и социального страхования, федеральные и местные органы власти, а также вузы.

Эти же поправки узаконивают электронные повестки. Их будут рассылать в личные кабинеты на «Госуслугах». Кроме того, поправки запрещают «гражданам, подлежащим призыву на военную службу», выезд из России с момента получения повестки и до явки в военкомат.

Как ожидается, 12 апреля закон об этом рассмотрит Совет Федерации. При этом, как писала «Медуза», поправки подразумевают, что все новые правила призыва вступают в силу еще до начала эксплуатации новых информационных ресурсов, в том числе реестра военнобязанных.