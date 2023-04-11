«Мы не исключаем, что его просто притравливают». Навальному вызвали скорую. Вот что об этом рассказал его адвокат

Адвокат Алексея Навального Вадим Кобзев сообщил, что политику в ночь с 7 на 8 апреля вызывали в камеру скорую помощь «из-за вновь обострившийся после очередного ШИЗО болезни желудка». Об этом он написал в своем твиттере.

Он отметил, что речь идет о «неизвестной болезни, от которой его никто не лечит».

«На вопрос: «Так чем я болею?» врач колонии отвечает ему: «Так весна же, у всех обострения». Глядя на вопиющую и очень странную ситуацию вокруг здоровья Навального, с приступами, признаков которых никогда не было, мы не исключаем, что его просто «притравливают» с тем, чтобы его здоровье ухудшалось не резко, а постепенно, но неуклонно. Это может звучать как бред и паранойя для кого-то другого, но не для Навального после «Новичка». Мы будем требовать проведения токсикологических и радиологических исследований, — написал Кобзев.

По словам Кобзева, за 15 суток в ШИЗО Навальный похудел на 8 килограммов, а бандероли с лекарствами, которые отправляет ему его мать, «колония совершенно нагло не забирает с почты, и они возвращаются ей обратно».

Кобзев также рассказал, что один из сотрудников колонии «тайком» сообщил Навальному, что против него готовится «провокация с сокамерником». Адвокат заявил, что проинформировал об этом уполномоченного по правам человека Татьяну Москалькову и направит обращения главе ФСИН Аркадию Гостеву и генпрокурору Игорю Краснову.

11 апреля в соцсетях Навального сообщалось, что его снова отправили в ШИЗО. Предыдущий срок пребывания в штрафном изоляторе закончился 7 апреля, ему снова предстоит провести там 15 суток. Его также ограничили в покупке еды, «почти полностью убрали время на письма», а прогулку перенесли с дневного времени на 7 утра.

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