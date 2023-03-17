«Когда я смотрю этот фильм, мне кажется, что я разговариваю с Алексеем» Юлия Навальная дала интервью Der Spiegel после победы фильма о ее муже на «Оскаре». Вот главные из ее заявлений

Жена политика Алексея Навального Юлия вскоре после победы документального фильма «Навальный» на церемонии «Оскар» дала интервью немецкому изданию Der Spiegel (оно опубликовано на немецком и английском языках). В нем она рассказала о своих впечатлениях от церемонии, о том, из чего состоит ее нынешняя жизнь, и о том, почему она не планирует политическую карьеру. Вот пересказ главных заявлений из этого интервью.

О победе на «Оскаре»

В первый момент я ничего не почувствовала. Я услышала название документального фильма, которое также является моей фамилией. Я встала. Я знала, что сейчас мне нужно идти на сцену, мы заранее договорились об этом с командой.

Два дня спустя я могу сказать: я очень рада за команду, за Алексея. Это заслуженная победа, потому что это очень хороший документальный фильм. Я смотрела его много раз, и каждый раз он мне нравится. Когда я его смотрю, мне кажется, что я разговариваю с Алексеем.

Это очень странное чувство — участвовать в церемонии, в то время как Алексей находится в тюрьме. С другой стороны, такое, вероятно, случается раз в жизни. Вы стоите в окружении большого количества известных людей, которых вы видели только в кино. Они подходят и говорят слова ободрения и поддержки. Я, конечно, очень благодарна им за это.

Речь Юлии Навальной на церемонии вручения «Оскара» Meduza

О политической карьере

Я не думаю, что это то, во что я хочу играть. Конечно, я прочитала много статей, посвященных этому, но в моем понимании, чтобы участвовать в выборах и стать политиком, нужно захотеть это сделать. Нет особого смысла думать об этом с точки зрения замены — мой муж попадает в тюрьму, и я заменяю его.

Я восхищаюсь за то, что она делает. Но, как я уже сказала, вы должны хотеть стать политиком, чтобы сделать это. И я сделала другой выбор: мой муж — лидер оппозиции, он в тюрьме, я поддерживаю его и привлекаю внимание к его ситуации.

О состоянии Навального

Конечно, после отравления его здоровье не в порядке. Он все время мне говорит, что с ним все хорошо, но я знаю, что я последний человек, которому он сказал бы, что что-то не так. Поэтому когда он публично говорит, что у него не все хорошо, я знаю, что он чувствует себя действительно плохо. Например, во время в апреле 2021 года. В тот момент я чувствовала, что ситуация была критической.

Он проводит большую часть времени в одиночной камере без надлежащего доступа к медицинскому обслуживанию. В подобных условиях, когда у вас есть проблемы со здоровьем, они только усугубляются. По утрам у него проблемы с руками, одна из ног немеет, и у него проблемы со спиной. Он постоянно находится в опасности, потому что находится в руках людей, которые пытались его убить. Это меня очень беспокоит.

Об запрете на встречи с мужем

В последний раз я видела мужа год и месяц тому назад. С тех пор мы говорили по телефону два или три раза. Последний был в марте прошлого года. Прошлым летом его перевели в колонию строгого режима — оттуда запрещено звонить.

По закону, он может видеть меня или близких родственников каждые шесть месяцев, но когда время свидания пришло, его отправили в ШИЗО. Это сделало встречу невозможной. В январе его перевели в помещение камерного типа, где он постоянно находится один — и любые визиты к нему запрещены.

О своей нынешней жизни

Моя жизнь — это письма, письма письма. Я стараюсь писать Алексею каждый день, хотя знаю, что почта подвергается цензуре. Я пишу обо всем: о погоде, об учебе детей, о книгах, о сериалах. Мне еще не удалось написать ему о своих впечатлениях от церемонии «Оскара».

Я пытаюсь жить обычной жизнью. Но сейчас, конечно, предстоит еще многое сделать. Я нахожусь в постоянном контакте с адвокатами Алексея. Я являюсь членом совета директоров международного Фонда борьбы с коррупцией. И, конечно, я стараюсь в обычном режиме заботиться о детях.

Об освобождении Навального

Алексей уже приговорен к девяти годам. Очень скоро его ждет новый судебный процесс, по которому ему грозит до 35 лет тюремного заключения. Но на самом деле эти цифры ничего не значат, потому что они не имеют никакого отношения к закону. Мы все понимаем, что именно Владимир Путин держит Алексея в тюрьме, и пока он остается у власти, трудно представить, что Алексей будет освобожден.

Я не надеюсь — я верю в то, что скоро увижу скоро Алексея на свободе. Нет ничего невозможного, когда вы влюблены. Я полюбила Алексея с первых дней нашей встречи. С тех пор в моих чувствах ничего не изменилось.

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