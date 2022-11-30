Алексею Навальному в колонии перестали передавать письма от жены

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Этот материал можно скачать в PDF и отправить тем, кто не умеет обходить блокировки. Или просто распечатать.

Юлия Навальная, супруга политика Алексея Навального, опубликовала в письмо от мужа, отбывающего заключение в исправительной колонии во Владимирской области.

В нем он жалуется, что не получает от нее писем и в шутку просит прислать «адреса газет, куда зэки пишут, чтоб жену по переписке найти».

По этому поводу Юлия Навальная написала:

Какие же мерзкие, что не передают Алексею мои письма. У меня хотя бы есть возможность передать через адвокатов, что ему просто не отдают письма, и посмеяться. А представьте, как они издеваются над другими заключенными, у которых и адвокатов-то вовсе нет. Вот не понравился ты начальнику колонии Фомину, к примеру, и он может намекнуть, что передавать тебе письма не надо. Ну не пишут тебе и все, как проверить-то? Сидит человек в заключении и думает, что про него все забыли.

Классная система перевоспитания преступников. В первую очередь нужно перевоспитывать самих перевоспитателей, потому что они не перевоспитатели, а пытатели обыкновенные.

Алексей Навальный отбывает срок в колонии строгого режима в поселке Мелехово Владимирской области. По сообщениям СМИ, в этой ИК регулярно применяют пытки к заключенным.

С середины августа Навального семь раз за различные незначительные проступки отправляли в штрафной изолятор. 17 ноября политик рассказал, что его перевели в ПКТ (помещение камерного типа). В таких помещениях заключенных могут содержать в условиях одиночного заключения. Из-за перевода в ПКТ его лишили длительного свидания с родными.

Читайте также

«Мы не смогли предотвратить катастрофу. Вопрос только в том, разлетится ли Россия к чертовой матери или нет» Навальный выступил с речью в кассационном суде, отклонившем его жалобу на приговор. Полная расшифровка

Читайте также

«Мы не смогли предотвратить катастрофу. Вопрос только в том, разлетится ли Россия к чертовой матери или нет» Навальный выступил с речью в кассационном суде, отклонившем его жалобу на приговор. Полная расшифровка