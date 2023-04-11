Глава комитета Госдумы по обороне: новые правила получения повесток будут касаться всех военнообязанных, а не только срочников

Председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что поправки, узаконивающие повестки в военкомат в электронном виде и вводящие ряд запретов для уклонистов, касаются всех военнообязанных, а не только призыва на срочную службу.

«Здесь речь идет о всех военнообязанных, то есть [новые правила будут действовать] для всех граждан, которые находятся в запасе», — заявил Картаполов ТАСС.

Нововведения, после того, как они вступят в силу, добавил Картаполов, не будут распространяться на мобилизованных, так как они уже призваны в Вооруженные силы РФ и проходят службу.

При этом он подчеркнул, что мобилизация завершена и возобновлять ее пока не собираются. «Ее нет и не планируется», — сказал Картаполов.

Будут ли по такому же принципу распространяться на всех военнообязанных ограничительные меры для уклонистов, которые предусматривают, в числе прочего, запрет на выезд из РФ, глава комитета Госдумы по обороне не уточнил.

Обновление. Андрей Картаполов добавил, что поправки, внесенные в Госдуму, предполагают, что электронная повестка «считается полученной с момента ее размещения в личном кабинете военнообязанного» на Госуслугах, сообщает «Интерфакс». Как это прописано в поправках, неизвестно, поскольку текст законопроекта пока не опубликован. Картаполов также сообщил, что поправки об электронных повестках не будут распространяться на весенний призыв, который продолжается до 15 июля.

11 апреля Госдума рассмотрит поправки, узаконивающие рассылку повесток в электронном виде (по словам Картаполова, электронная повестка будет иметь такую же юридическую силу, как традиционные бумажные повестки и оповещения через работодателя).

Также поправки предполагают, что для уклоняющихся от призыва (при ряде условий) будет действовать запрет на выезд из РФ, запрет на вождение транспортных средств, продажу и покупку недвижимости, оформление кредитов. Помимо этого, поправки предусматривают создание единого реестра военнообязанных.