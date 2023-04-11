Получившим повестку в армию (в том числе на «Госуслугах») запретят выезжать из России до явки в военкомат

Внесенные на рассмотрение Госдумы поправки предусматривают, что с момента получения повестки и до явки в военкомат «гражданам, подлежащим призыву на военную службу», запрещается выезд из РФ.

Этот же пакет поправок, который Госдума рассмотрит 11 апреля, узаконивает рассылку повесток в электронном виде — в личный кабинет на «Госуслугах». Также поправки предусматривают запрет на вождение транспортных средств, продажу и покупку недвижимости, оформление кредитов для тех, кто не явился в военкомат через 20 календарных дней после указанной в повестке даты.

Помимо этого, поправки предусматривают создание единого реестра военнообязанных.

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, комментируя поправки, говорил, что электронная повестка «считается полученной с момента ее размещения в личном кабинете военнообязанного» на «Госуслугах». Нововведения, заявил он, не будут распространяться на весенний призыв, который продолжается до 15 июля.

При этом, по его словам, поправки о повестках относятся ко всем военнообязанным, а не только срочникам.

Поправки о повестках и едином реестре военнообязанных внесены к третьему чтению законопроекта № 361804-7 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации (по вопросу оповещения граждан о явке на мероприятия, связанные с призывом на военную службу)», который находится на рассмотрении Госдумы с января 2018 года. В феврале 2022 года законопроект прошел второе чтение, а в марте того же года его дальнейшее рассмотрение перенесли на апрель, но вернулись к нему лишь спустя год.