Разведка США узнала о планах Египта тайно поставить России до 40 тысяч реактивных снарядов

Египет планировал тайно поставить российским военным до 40 тысяч реактивных снарядов, сообщает The Washington Post со ссылкой на секретные документы американской разведки, попавшие в сеть.

В одном из документов разведки США от 17 февраля 2023 года говорилось, что в начале месяца президент Египта Абдул Фаттах ас-Сиси поручил, вероятно, министру по производству вооружений Мохаммеду Салах аль-Дину (в документе не упоминались его имя и должность) держать в секрете от подчиненных, что изготавливаемые ими снаряды и взрывчатые вещества предназначены для российских военных. Как пишет WP, подобное требование было обусловлено стремлением президента «избежать проблем с Западом».

Кроме того, в документе цитировался Салах аль-Дин, который якобы заявил, что «прикажет своим людям работать посменно, если это будет необходимо, поскольку это будет наименьшим из того, что Египет мог бы сделать, чтобы отплатить России за ранее оказанную помощь». Что это была за помощь, неизвестно. Согласно газете, министр также заявил, что российские коллеги сообщили ему о готовности «купить что угодно».

Помимо этого, пишет WP, президент Египта рассматривал возможность продажи части вооружений Китаю, чтобы освободить место для реактивных снарядов «Сакр 45» — газета отмечает, что данный тип ракет подходит к российским «Градам».

В то же время представитель США на условиях анонимности сказал журналистам, что у американских властей нет информации подтверждающей, что Египет передал России указанные вооружения.

В свою очередь представитель министерства иностранных дел Египта Ахмед Абу Зейд, отвечая на вопросы издания, заявил, что Египет придерживается нейтралитета в данном конфликте и призывает Россию и Украину к прекращению боевых действий.

В начале апреля стало известно о крупной утечке секретных документов Пентагона, в которых были описаны планы США и НАТО по наращиванию сил ВСУ перед контрнаступлением.

Эксперты отмечали, что попавшие в сеть документы были частично отредактированы. Среди прочего в них были завышены оценки числа погибших на войне украинцев и занижены данные о потерях российской армии. Также не исключено, что документы могли быть опубликованы в рамках кампании по дезинформации.

8 апреля газета The New York Times сообщила о новой партии секретных документов, оказавшихся в сети. 10 апреля Минюст США начал расследование по факту произошедшего.

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