Больше 30 антивоенных и правозащитных проектов попросили власти ЕС не допустить экстрадиции Алексея Москалева из Беларуси в Россию

Десятки российских антивоенных и правозащитных проектов подписали открытое письмо к европейским властям с просьбой не допустить экстрадиции Алексея Москалева из Беларуси в Россию.

Мы призываем Европейскую комиссию, Совет Европы и депутатов Европарламента срочно использовать имеющиеся средства для предотвращения экстрадиции Алексея Москалева в Россию и обеспечения его перевода в безопасную страну.

По словам авторов письма, преследование Москалевых в России носит политический и демонстративный характер, направленный на запугивание инакомыслящих. Это, в свою очередь, противоречит как российскому законодательству, так и Европейскую конвенции о правах человека, говорится в обращении.

Ранее с подобным обращением к европейским властям выступили российские правозащитные центр «Мемориал» и проект «ОВД-Инфо». Теперь к ним присоединились еще 39 организаций, в том числе проект «Ковчег», движение «Весна», сахаровское движение «Мир. Прогресс. Права человека» и «Феминистское антивоенное сопротивление».

Алексей Москалев попал в поле зрения правоохранительных органов после того, как в апреле 2022 года его 13-летняя дочь Маша нарисовала антивоенный рисунок на уроке изо. С девочкой провели беседу сотрудники ФСБ, а на отца составили административный протокол о «дискредитации» российской армии из-за комментария в «Одноклассниках».

В декабре 2022 года на Москалева завели уголовное дело о повторной «дискредитации» армии также из-за комментариев в соцсети. В начале марта Москалева задержали, а затем отправили под домашний арест. Машу забрали в приют. Комиссия по делам несовершеннолетних подала иск об ограничении родительских прав Москалева.

28 марта Ефремовский межрайонный суд Тульской области приговорил Москалева к двум годам колонии общего режима. Сам подсудимый на заседании не присутствовал — он сбежал из-под домашнего ареста. В ночь на 30 марта стало известно, что Москалева задержали в Минске. Предполагается, что его нашли после того, как он включил свой мобильный телефон. Вскоре МВД Беларуси подтвердило, что Москалев задержан.

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