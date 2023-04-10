Россиянина, задержанного в Ереване по запросу из Москвы, отпустили. В России он разыскивается по делу о дезертирстве

Задержанного в Ереване россиянина, которого в России разыскивают по подозрению в дезертирстве, отпустили из отдела полиции. Об этом сообщила Генпрокуратура Армении в ответ на запрос издания «Armenia Today».

«Вопрос выдачи гражданина РФ может быть рассмотрен при получении ходатайства о его выдаче и при наличии достаточных оснований, которые применяются при выдаче, согласно международным договорам», — сообщили в ведомстве.

23-летний Юрий Т. (фамилия не раскрывается), как сообщалось ранее, был 7 апреля остановлен на улице Нар-Доса в Ереване и доставлен в отделение полиции. МВД Армении сообщило, что задержанного разыскивают московские правоохранители, в качестве меры пресечения в Армении к нему применили . Российскую сторону также уведомили о задержании разыскиваемого.

О самом россиянине практически ничего не известно. Как сообщает «Медиазона», в базе розыска МВД России есть данные о Юрие Тростянском 1999 года рождения из города Каменcк-Шахтинский Ростовской области. Его объявили в розыск «по статье УК» в подмосковном Наро-Фоминске.

Армения — одна из наиболее популярных стран, куда россияне стали уезжать после полномасштабного вторжения в Украину и объявления мобилизации. Граждане РФ могут посещать Армению без загранпаспорта и без визы и находиться там до 180 дней.

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