Полиция Армении задержала 23-летнего россиянина, обвиняемого в дезертирстве
Источник: Полиция Республики Армения
В Ереване задержан 23-летний россиянин, находившийся в розыске по обвинению в дезертирстве, сообщила полиция Республики Армения.
Юрий Т. (фамилия не раскрывается), говорится в сообщении, был 7 апреля остановлен на улице Нар-Доса и доставлен в отделение полиции.
Российскую сторону уведомили о задержании находящегося в розыске.
После полномасштабного вторжения войск РФ в Украину, а затем после объявления мобилизации число въезжающих в Армению россиян резко выросло. Граждане РФ могут посещать Армению без визы и находиться там до 180 дней.
В конце февраля в Ереване задержали антивоенного активиста Никиту Каменского, который находился в розыске по делу об антивоенных граффити в Москве.