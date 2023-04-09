Полиция Армении задержала 23-летнего россиянина, обвиняемого в дезертирстве

В Ереване задержан 23-летний россиянин, находившийся в розыске по обвинению в дезертирстве, сообщила полиция Республики Армения.

Юрий Т. (фамилия не раскрывается), говорится в сообщении, был 7 апреля остановлен на улице Нар-Доса и доставлен в отделение полиции.

Российскую сторону уведомили о задержании находящегося в розыске.

После полномасштабного вторжения войск РФ в Украину, а затем после объявления мобилизации число въезжающих в Армению россиян резко выросло. Граждане РФ могут посещать Армению без визы и находиться там до 180 дней.

В конце февраля в Ереване задержали антивоенного активиста Никиту Каменского, который находился в розыске по делу об антивоенных граффити в Москве.

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