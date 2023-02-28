В Ереване задержали россиянина, подозреваемого по делу об антивоенных надписях в Москве
В Ереване в международном аэропорту Звартноц задержали россиянина Никиту Каменского, подозреваемого по делу об антивоенных надписях в Москве. Об этом он сообщил «ОВД-Инфо».
В полиции рассказали, что его задержали 28 февраля после прибытия рейса Стамбул-Ереван. Основанием для этого стало то, что Каменский с декабря 2022 года находится в международном розыске по уголовному делу по статье о вандализме. По версии следствия, он маркером оставлял антивоенные надписи в районе станции метро «Тимирязевская» в Москве.
Как пишет «ОВД-Инфо», преследование Каменского началось летом 2022 года. 8 июля его задержали в Москве. После допроса на него составили протоколы по статьям о «дискредитации» российской армии и мелком хулиганстве. На следующий день его отпустили, а 12 июля в его квартире прошел обыск.
19 июля стало известно о возбуждении уголовного дела о вандализме, а позднее появилась информация, что следствие собиралось переквалифицировать дело на более тяжкую часть той же статьи, которая предусматривает наказание вплоть до лишения свободы. Как сообщает «ОВД-Инфо», к декабрю Каменский уехал из России.
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Как отмечает «ОВД-Инфо», статьями о «фейках» и «дискредитации» российские власти не ограничиваются: фигурантов «антивоенных дел» зачастую преследуют по статьям, к примеру, о хулиганстве, вандализме, применении насилия к представителям власти или неподчинении сотрудникам полиции.