В Ереване задержали россиянина, подозреваемого по делу об антивоенных надписях в Москве

В Ереване в международном аэропорту Звартноц задержали россиянина Никиту Каменского, подозреваемого по делу об антивоенных надписях в Москве. Об этом он сообщил «ОВД-Инфо».

В полиции рассказали, что его задержали 28 февраля после прибытия рейса Стамбул-Ереван. Основанием для этого стало то, что Каменский с декабря 2022 года находится в международном розыске по уголовному делу по статье . По версии следствия, он маркером оставлял антивоенные надписи в районе станции метро «Тимирязевская» в Москве.

Как пишет «ОВД-Инфо», преследование Каменского началось летом 2022 года. 8 июля его задержали в Москве. После допроса на него составили протоколы по статьям о и . На следующий день его отпустили, а 12 июля в его квартире прошел обыск.

19 июля стало известно о возбуждении уголовного дела о вандализме, а позднее появилась информация, что следствие собиралось переквалифицировать дело на , которая предусматривает наказание вплоть до лишения свободы. Как сообщает «ОВД-Инфо», к декабрю Каменский уехал из России.

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После начала полномасштбаной войны с Украиной в России приняли ряд репрессивных законов, которые сделали мирный протест практически невозможным. По подсчетам «Медиазоны», за 2022 год в суды по всей стране поступило около шести тысяч протоколов по статье о «дискредитации» армии. В УК ввели статью о распространении «фейков» про вооруженные силы России.

Как отмечает «ОВД-Инфо», статьями о «фейках» и «дискредитации» российские власти не ограничиваются: фигурантов «антивоенных дел» зачастую преследуют по статьям, к примеру, о хулиганстве, вандализме, применении насилия к представителям власти или неподчинении сотрудникам полиции.

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