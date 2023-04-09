Жители Тувы сообщили, что узнали о гибели родственников, воевавших в Украине, только после публикации фото их могил в Новосибирске

Жители Тувы сообщили, что их не оповестили о гибели родственников, воевавших в Украине, о смерти родных они узнали только после появления фотографий их могил на кладбище в Новосибирске. Об этом написала «Новая Тыва», внимание на публикацию, в частности, обратила «7×7 — Горизонтальная Россия».

Новость об обнаруженных захоронениях тувинцев, пишет «Новая Тыва», активно обсуждается в республике в «новостных каналах в Viber». При этом родственники погибших, похороненных в Новосибирске, говорят, что их не поставили в известность не только о месте захоронения, но и о самом факте смерти военных.

«7×7 — Горизонтальная Россия» напоминает, что часть мобилизованных из Тувы проходила обучение в Новосибирске. Об этом, в частности, сообщал в своем телеграм-канале глава региона Владислав Ховалыг.

«Новая Тыва» предполагает, что Минобороны РФ не стало оповещать родственников, чтобы не платить страховое обеспечение и единовременные пособия родственникам. На чем основывается такое предположение, не уточняется.

В начале февраля группа мобилизованных из Тувы, которые находятся в зоне боевых действий в Украине, записала видеообращение, пожаловавшись на избиения и угрозы со стороны военных ДНР. Кроме того, мобилизованные рассказали, что их не приписали ни к какому подразделению Минобороны России и у них «нет командования».

Власти республики отреагировали на обращение, в частности, с мобилизованными лично встретился бывший глава Тувы Кара-оол, а действующий губернатор заявил, что в Минобороны ему пообещали перевести записавших обращение в состав 55-й отдельной мотострелковой бригады.

В свою очередь, военная прокуратура объявила, провела проверку, но фактов причинения вреда здоровью тувинских военных в самопровозглашенной ДНР не выявила.

Читайте также

«Сказали, что мы живыми отсюда не выйдем» Мобилизованные из Тувы пожаловались, что их избивают военные ДНР. Они записали видеообращение на тувинском языке

Читайте также

«Сказали, что мы живыми отсюда не выйдем» Мобилизованные из Тувы пожаловались, что их избивают военные ДНР. Они записали видеообращение на тувинском языке