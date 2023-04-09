Жители Тувы сообщили, что узнали о гибели родственников, воевавших в Украине, только после публикации фото их могил в Новосибирске
Жители Тувы сообщили, что их не оповестили о гибели родственников, воевавших в Украине, о смерти родных они узнали только после появления фотографий их могил на кладбище в Новосибирске. Об этом написала «Новая Тыва», внимание на публикацию, в частности, обратила «7×7 — Горизонтальная Россия».
Новость об обнаруженных захоронениях тувинцев, пишет «Новая Тыва», активно обсуждается в республике в «новостных каналах в Viber». При этом родственники погибших, похороненных в Новосибирске, говорят, что их не поставили в известность не только о месте захоронения, но и о самом факте смерти военных.
«7×7 — Горизонтальная Россия» напоминает, что часть мобилизованных из Тувы проходила обучение в Новосибирске. Об этом, в частности, сообщал в своем телеграм-канале глава региона Владислав Ховалыг.
«Новая Тыва» предполагает, что Минобороны РФ не стало оповещать родственников, чтобы не платить страховое обеспечение и единовременные пособия родственникам. На чем основывается такое предположение, не уточняется.
В начале февраля группа мобилизованных из Тувы, которые находятся в зоне боевых действий в Украине, записала видеообращение, пожаловавшись на избиения и угрозы со стороны военных ДНР. Кроме того, мобилизованные рассказали, что их не приписали ни к какому подразделению Минобороны России и у них «нет командования».
Власти республики отреагировали на обращение, в частности, с мобилизованными лично встретился бывший глава Тувы Кара-оол, а действующий губернатор заявил, что в Минобороны ему пообещали перевести записавших обращение в состав 55-й отдельной мотострелковой бригады.
В свою очередь, военная прокуратура объявила, провела проверку, но фактов причинения вреда здоровью тувинских военных в самопровозглашенной ДНР не выявила.