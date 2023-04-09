«Уволилась по собственному желанию». В «Современнике» подтвердили уход Лии Ахеджаковой из театра, где ее лишили последней роли

Театр «Современник» подтвердил увольнение народной артистки России Лии Ахеджаковой. Как заявили РИА Новости в пресс-службе театра, Лия Ахеджакова «уволилась по собственному желанию, в связи с этим трудовые отношения с ней не могут быть продолжены».

Ранее Ахеджакова сама рассказала об уходе из «Современника», руководство которого решило убрать из репертуара спектакль «Игра в джин», в котором она играла одну из главных ролей. Как сообщила Ахеджакова, директор театра Юрий Кравец заявил, что спектакль якобы сняли из-за «гневных писем» в адрес актрисы, которая неоднократно публично высказывалась против российского вторжения в Украину. «Игра в джин» была единственным спектаклем, в котором Ахеджакова играла в «Современнике».

После увольнения из «Современника» Ахеджакова, по ее словам, рассчитывает заниматься гастрольной деятельностью и продолжать жить в России.

После того, как стало известно, что Ахеджакова осталась без роли в «Игре в джин», режиссер Кирилл Серебренников запустил акцию в поддержку актрисы под названием «Письма для Лии», назвав произошедшее с ней «недопустимым, гадким и подлым». Ахеджаковой написали 15 тысяч писем.

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