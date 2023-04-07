Жители станицы в Краснодарском крае перекрыли дорогу из-за вывоза отходов на мусорный полигон. Пострадала одна из протестующих

Жители станицы Полтавская Краснодарского края несколько дней перегораживают дорогу, по которой мусоровозы везут отходы на полигон. 6 апреля депутат гордумы Краснодара Александр Сафронов опубликовал видео, на котором один из грузовиков с мусором едет прямо на стоящих перед ним людей.

7 апреля телеграм-канал «Говорит НеМосква» сообщил, что мусоровоз въехал в группу протестующих. Одной из участниц акции протеста потребовалась медицинская помощь. По данным «Говорит НеМосква», протестующих задерживают.

Как пишет «Блокнот», жители Полтавской ведут борьбу с полигоном уже несколько лет. Они указывают, что вокруг свалки расположены оросительные каналы рисовых полей, куда «неконтролируемо стекает фильтрат, образующийся на полигоне». Нарушения еще с 2019 году фиксируются прокуратурой, однако закрыть полигон власти отказываются, ссылаясь на то, что больше вывозить мусор некуда.

Так, 7 апреля региональный оператор «Экотехпром» заявил о том, что вынужден остановить вывоз мусора в трех районах Краснодарского края — Красноармейском, Славянском и Крымском.

«Администрация района, прокуратура и правоохранительные органы не раз подчеркивали, что данные действия жителей являются незаконными. Однако, перекрытия продолжаются», — цитирует «Блокнот» заявление «Экотехпрома». Представители компании заявили, что рассматривается возможность строительства другого подъездного пути, который не шел бы через Полтавскую, но пока другой дороги на полигон нет.

В разных регионах России несколько лет назад проходили резонансные протесты против мусорных полигонов. Так, широкую известность получила борьба жителей Подмосковья с полигоном «Ядрово» в районе Волоколамска в 2018 году. Отходы из Москвы и Московской области собирались свозить на полигон возле Шиеса в Архангельской области, однако после протестов, которые продолжались несколько лет, от строительства свалки власти отказались.

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