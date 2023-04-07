Арестован свидетель обвинения по делу координатора «Открытой России» Анастасии Шевченко. Он написал на нее донос. Теперь его обвиняют в вымогательстве

Суд в Ростове-на-Дону санкционировал арест Сергея Рулева — свидетеля обвинения в деле координатора «Открытой России» Анастасии Шевченко, сообщил адвокат Сергей Бадамшин.

Рулева обвиняют в вымогательстве, оскорблении представителя власти и неуважении к суду. Как пишет Sota, Рулев, по версии следствия, шантажировал помощницу депутата Госдумы от КПРФ Татьяну Крашенникову, требуя 100 тысяч рублей за удаление роликов о ней.

Рулев приехал в Россию из Украины в 2014 году и аккредитовался при МИД России в качестве иностранного корреспондента газеты «Славянские новости».

Уголовное преследование Анастасии Шевченко началось именно после доноса Рулева. Как сообщает Sota, Рулев писал доносы не только на нее, но и на ее дочь, которая вела блог о деле матери.

Анастасия Шевченко — первая обвиняемая по статье о работе «нежелательной» организации в России. Дело возбудили из-за организации политических дебатов и публикации поста о лекции «Открытой России». Шевченко почти два года провела под домашним арестом. В феврале 2021 года суд в Ростове-на-Дону приговорил ее к четырем годам условно с испытательным сроком в четыре года. Приговор сначала был смягчен до трех лет условно, а после того, как Шевченко в 2022 году уехала из России, условный срок заменили на реальный.

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